Внештатного корреспондента Радио Свобода и "МБХ медиа" в Пскове Людмилу Савицкую следователь ОМВД России по Псковскому району Андрей Мамаев 28 июня в 9:30 утра вызвал на допрос для проведения следственных действий.

Повестку Савицкой вечером 27 июня передал оперуполномоченный районного отдела полиции, на съемную квартиру, хотя журналистка прописана по другому адресу. Он отказался объяснять, в рамках какого уголовного дела Савицкую вызывают как свидетеля. Савицкая полагает, что речь идет об уголовном деле арестованных по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков активистов "Открытой России" супругов Милушкиных. Их дело находится в ОМВД России по Псковскому району, и ведет его следователь Мамаев.

Савицкая с самого начала уголовного дела против Милушкиных рассказывает об этом процессе. Две недели назад она опубликовала материал, в котором описаны детали уголовного дела одного из главных свидетелей обвинения 28-летнего Станислава Павлова. Наркозависимый молодой человек был задержан полицейскими с партией наркотиков, пошел на сделку со следствием, как следует из материалов дела, "способствовал изобличению" других участников процесса, за что получил условный срок. Савицкая также располагает данными о том, что Павлов проходит в качестве обвиняемого по нескольким другим уголовным делам. Речь идет не только о "наркотических" статьях.

Журналистка предполагает, что следствие вызывает её на допрос в качестве свидетеля, чтобы процессуально закрепить за ней этот статус, обязать подписать документы о неразглашении и, соответственно, лишить возможности осуществлять профессиональную деятельность в рамках "дела Милушкиных".