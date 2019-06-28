Внештатного корреспондента Радио Свобода и "МБХ медиа" в Пскове Людмилу Савицкую следователь ОМВД России по Псковскому району Андрей Мамаев 28 июня в 9:30 утра вызвал на допрос для проведения следственных действий.
Повестку Савицкой вечером 27 июня передал оперуполномоченный районного отдела полиции, на съемную квартиру, хотя журналистка прописана по другому адресу. Он отказался объяснять, в рамках какого уголовного дела Савицкую вызывают как свидетеля. Савицкая полагает, что речь идет об уголовном деле арестованных по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков активистов "Открытой России" супругов Милушкиных. Их дело находится в ОМВД России по Псковскому району, и ведет его следователь Мамаев.
Савицкая с самого начала уголовного дела против Милушкиных рассказывает об этом процессе. Две недели назад она опубликовала материал, в котором описаны детали уголовного дела одного из главных свидетелей обвинения 28-летнего Станислава Павлова. Наркозависимый молодой человек был задержан полицейскими с партией наркотиков, пошел на сделку со следствием, как следует из материалов дела, "способствовал изобличению" других участников процесса, за что получил условный срок. Савицкая также располагает данными о том, что Павлов проходит в качестве обвиняемого по нескольким другим уголовным делам. Речь идет не только о "наркотических" статьях.
Журналистка предполагает, что следствие вызывает её на допрос в качестве свидетеля, чтобы процессуально закрепить за ней этот статус, обязать подписать документы о неразглашении и, соответственно, лишить возможности осуществлять профессиональную деятельность в рамках "дела Милушкиных".
- Супруги Милушкины арестованы судом 18 января по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артём Милушкин заключён под стражу, его жена Лия находится под домашним арестом. Вину они не признают и считают дело политическим.
- 16 января в дом Артёма и Лии ворвались сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в сопровождении бойцов спецназа в масках и с оружием. Они выбили стекла, напугав малолетних детей, надели на супругов наручники и провели в помещении четырёхчасовой обыск.
- Срок содержания Артема Милушкина в СИЗО и Лии Милушкиной под домашним арестом в рамках предварительного следствия продлевается. Сторона защиты считает это давлением на активистов.
- 21 июня гражданские активисты в Пскове объявили о начале бессрочной акции в поддержку арестованных активистов Милушкиных. Каждый день они проводят в городе одиночные пикеты.
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