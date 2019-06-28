Владимир Путин нарассказывал журналистам из Financial Times массу романтических историй. Россия - самая благородная и самая демократичная страна во всем белом свете. Они не спорили. Согласились? Тогда почему Тереза Мэй на встрече с Путиным в Осаке не сумела выдавить из себя даже подобия формальной улыбки? О саммите G-20 и о том, что ему предшествовало - журналист-расследователь Галина Сидорова, историк Никита Петров, британский журналист Андрей Остальский, американский аналитик Андрей Коробков. Ведущая Елена Рыковцева.

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