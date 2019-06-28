ОЗХО вновь расследует применение химического оружия в Сирии

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали новое расследование в Сирии с целью выявить ответственных за применение химоружия. Как сообщил в специальном обращении генеральный директор организации ОЗХО Фернандо Ариас, чье заявление в пятницу, 28 июня, цитирует агентство AFP, в комиссию входят 9 или 10 человек.

Год назад страны – члены ОЗХО приняли решение, что организация не только может устанавливать, когда и где было применено химическое оружие, но и имеет право называть ответственных за это. Руководство Сирии и кремлевские круги заявили в ответ, что ОЗХО излишне "политизирована". Фернандо Ариас в своем письме прямо заявил, что инспекторы организации должны предоставить "всю информацию о происхождении подобного химического оружия".

При этом Ариас не сообщил, в каких именно местах применения запрещенного вида оружия будут работать инспекторы. В марте в официальном коммюнике ОЗХО заявила, что хлорный газ использовался при нападении на сирийской город Дума в апреле 2018 года. Во время нападения на регион Восточная Гута были убиты 43 человека.