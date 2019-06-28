Треть россиян готовы на пенсии "комфортно" жить на 30 тысяч рублей

Более трети россиян хотели бы получать доход в 30 тыс. руб. после выхода на пенсию, показал опрос НПФ Сбербанка. Самый высокий уровень притязаний у военных, самый скромный – у домохозяек и студентов. Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса Сбербанка, поступившие в распоряжение РБК.



28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии.



