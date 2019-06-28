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Полиция в Москве проверяет сообщения о фальсификации подписей

Сергей Митрохин

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Московская полиция проверяет сообщения о фальсификации подписей за нескольких кандидатов в Мосгордуму. В столичном управлении МВД сообщили агентству Интерфакс, что оперативная группа уже работает в офисе, где это предположительно происходило. Сам офис располагается в деловом комплексе на Краснопресненской набережной.

Обнаружить его удалось благодаря одному из сторонников Алексея Навального, который согласился прийти туда по объявлению, — рассказал "Эху Москвы" руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов. По словам Степанова, участники фальсификации подделывали подписи сразу за нескольких кандидатов, в том числе за члена ОНФ, актера Андрея Соколова и члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Митрохин сказал «Эху», что считает это провокацией и попыткой его очернить. Сергей Митрохин не исключил, что к этому могут быть причастны московские власти.

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