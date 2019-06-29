Трамп и Си Цзиньпин: торговые переговоры будут продолжаться

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласились возобновить торговый диалог, несмотря на недавнюю эскалацию экономических споров, угрожающих стабильности мировой системы хозяйствования.

Трамп и Си провели беседу на полях саммита “Большой двадцатки“, проходящего в Осаке, Япония. Китайские СМИ сообщают, что встреча продолжалась около полутора часов. По их информации, у США на настоящий момент нет планов расширять номенклатуру китайских товаров, подлежащих новым, более высоким пошлинам.

По словам американского президента, встреча прошла максимально хорошо, учитывая все сопутствующие обстоятельства. “Мы снова вырулили на правильную дорогу“, - сказал Трамп.

Как отмечают комментаторы, итогом встречи в Осаке стал своего рода компромисс между угрозами Трампа применить к Китаю дополнительные санкции, если он не услышит от Си ничего позитивного, и надеждами на то, что стороны объявит о достижении некоей рамочной договоренности, которая станет основой долгосрочной стратегической сделки.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда расширение масштабов американо-китайского торгового конфликта могло бы привести к потере мировым ВВП 0,5 процента своего значения в 2020 году.