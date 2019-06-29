В Дагестане осудили многодетную мать, вернувшуюся из Сирии

В Дагестане на восемь лет осудили мать пятерых детей, которая в 2013 году уехала в Сирию вместе с мужем. Эльмиру Амирханову признали виновной в участии в незаконном вооружённом формировании. Приговор вынесли ещё в мае, сегодня о нём сообщило издание "Коммерсантъ".

Амирханова признала вину и раскаялась, рассказав, что отговаривала супруга ехать. Тот был согласен отдать ей паспорт и отпустить, если она передаст ему детей.

По данным "Коммерсанта", в Сирии Амирханова готовила еду и помогала вести хозяйство участникам антиправительственных формирований. В ноябре 2017 года её муж Заур Амирханов погиб в результате налёта авиации НАТО.

В Россию Амирханова вернулась с пятью своими детьми, один из которых родился в Сирии, а также с ребёнком, которого родила её дочь. Муж последней тоже погиб.

Суд отсрочил Эльмире Амирхановой реальное отбывание наказания на двенадцать лет – пока её младшему сыну не исполнится четырнадцать.