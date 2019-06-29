Журналист рассказал о работе "титушкой" на выборах в Петербурге

В избирательных комиссиях Санкт-Петербурга создаются искусственные очереди, с помощью которых затягивают приём документов от кандидатов в муниципальные депутаты. Об этом сообщает портал ЗакС.ру, журналист которого по объявлению поработал подставным кандидатом, или, как он сам выразился, "титушкой".
Корреспондент откликнулся на объявление, размещённое в соцсетях 20 июня. С ним связался человек по имени Владислав и заявил, что нужны люди для работы на территории Московского и Петроградского района. За полторы тысячи рублей нужно было сидеть с папкой документов в избиркоме округа и не пропускать никого вперед себя в очереди.
Издание отмечает, что номер телефона Владислава встречается не только в постах с предложениями о подработке – он также организует поездки фанатов футбольного клуба “Зенит” на выездные матчи.
Молодых людей, одетых как футбольные фанаты, журналист ЗакС.ру встретил 28 июня у избирательной комиссии "Гагаринское", куда пришёл выполнять договорённость. Собравшимся выдали папки, набитые бумагами – старыми документами и газетами – и они создали искусственную очередь. Пришедших вызывали в кабинет, где проходила регистрация, с интервалами около получаса.
Когда пришла очередь корреспондента, глава избирательной комиссии поинтересовался, много ли в очереди людей, которые пришли не с ним. Их было двое – кандидат от "Яблока" и ещё один человек, который ушёл со словами: "Плевать. Не успею, значит, не успею".
Председатель избиркома по фамилии Цхададзе сказал журналисту, что не происходит ничего криминального. Они "убивали время" около получаса. На вопрос, зачем это всё нужно, Цхададзе сначала развёл в стороны руками, а потом показал указательным пальцем наверх.
Редакция "Загс.ру" в своей публикации принесла извинения настоящим кандидатам, которые оказались в очереди из подставных лиц.
- Накануне движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о грубом и демонстративном нарушении избирательного и иного законодательства при назначении выборов депутатов некоторых муниципальных образований Санкт-Петербурга. Активисты выявили нарушения в 19 из 109 муниципалитетов. В отчёте организации упоминалось и муниципальное образование Гагаринское.
- "Голос" требует признать неназначенными выборы в муниципалитетах где нашли нарушения и проверить действия официальных лиц – в том числе на предмет причастности к воспрепятствованию осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, если преступление совершено с использованием служебного положения, с помощью подкупа или организованной группой.
- В Центризбиркоме накануне заявили, что проверили примерно 60 из 109 избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга и не выявили нарушений, на которые поступали жалобы. При этом ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены выборов в Петербурге, если будут выявлены нарушения.
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