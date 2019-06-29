Число жертв паводка в Иркутской области достигло 5 человек

В пяти районах Иркутской области в результате паводка подтоплено более 4 тысяч жилых домов, в которых проживает почти 10 тысяч человек. Таковы последние данные МЧС.

Число жертв стихийного бедствия возросло до пяти - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ещё несколько человек пропали без вести. Ранее агентства сообщали о трёх погибших, в их числе один ребёнок. Пострадали более 300 человек, почти 100 из них госпитализированы.

Из берегов вышли крупные реки - притоки Ангары: Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Район наводнения продолжает расширяться - за последние 12 часов подтоплены более 300 домов. В МЧС утверждают, что темпы развития паводка снизились по сравнению с предыдущими сутками.

Наиболее сложная ситуация - в городе Тулун, где вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Было затоплено около 900 домов, часть населения города эвакуирована.