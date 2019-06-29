ЛГБТ-сообщество отмечает 50-ю годовщину "Стоунволлских бунтов"

В субботу и воскресенье в десятках городов по всему миру проходят гей-прайды и другие акции, посвященные борьбе за права ЛГБТ. Они посвящены 50-й годовщине так называемых "Стоунволлских бунтов" – столкновений посетителей нью-йоркского гей-бара "Стоунволл" с полицией 28 июня 1969 года. Эти события считаются отправной точкой в современной истории борьбы за права геев, лесбиянок и других представителей ЛГБТ-сообщества.

В субботу первый в истории гей-парад прошёл в столице Северной Македонии Скопье. В нём приняли участие несколько сот человек. На улицы вышли и противники прайда, однако марш завершился без происшествий.

Тысячи людей вышли на улицы в Сингапуре с требованием отмены законодательства колониальных времён, предусматривающего уголовное наказание за однополый секс. Закон фактически не применяется на практике.

Гей-прайды прошли также в Хельсинки и Париже.



В воскресенье ожидается крупнейший гей-парад – так называемый "Всемирный прайд" (WorldPride) в Нью-Йорке. Как ожидается, в нём примут участие до четырёх миллионов человек из разных стран. Президент США Дональд Трамп публично поддержал так называемый "месяц прайда", пообещав бороться за декриминализацию однополых отношений во всём мире. Ряд ЛГБТ-активистов, однако, указывают на то, что нынешняя администрация США свернула ряд существовавших программ поддержки ЛГБТ. Администрацию также обвиняют в дискриминации трансгендерных людей.

Внимание в последние дни привлекли высказывания президента России Владимира Путина. В интервью Financial Times он связал тему прав ЛГБТ с "либеральной идеей", которая, по его мнению, "устарела". По словам Путина, в России не имеют ничего против, как он выразился, людей с "нетрадиционной сексуальной ориентацией", однако они не должны "навязывать" свои ценности другим. Свою мысль Путин развил в Осаке, отвечая британскому певцу Элтону Джону, который обвинил его в лицемерии. По словам Путина, Россию напрасно критикуют за законодательство о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних. "Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)… я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! […] Надо уважать, но нельзя навязывать", – сказал президент.