На сайте Skyscanner стало невозможно найти авиабилет в Крым

В одной из крупнейших систем поиска авиабилетов Skyscanner перестали отображаться рейсы в аэропорт Симферополя в аннексированном Россией Крыму. При попытке найти билеты в Симферополь на любые даты система выдаёт сообщение, что билетов нет. На это обратило внимание издание "Коммерсантъ".

В самой компании не смогли объяснить причину случившегося. В пресс-службе российского подразделения Skyscanner сообщили РБК, что специалисты "выясняют причины сбоя" и сообщат о них, как только они станут известны. При этом источники "Коммерсанта" и РБК в туристической отрасли утверждают, что причиной "исчезновения" крымского аэропорта могли стать санкции, введённые Соединёнными Штатами и странами ЕС в связи с аннексией Крыма. Недавно продлённые санкции ЕС, в частности, запрещают компаниям из стран Евросоюза оказывать какие-либо услуги в Крыму.

Как отмечает "Коммерсантъ", туристические компании уже не первый раз испытывают сложности с работой в Крыму. Там не работает система бронирования Airbnb, а на Booking.com забронировать отель в Крыму можно, только если поставить отметку о служебной командировке.

Аэропорт Симферополь считается международным, однако из-за санкций, а также в связи с тем, что, по международным правилам, Украина продолжает нести ответственность за воздушное пространство над Крымом, рейсы туда совершают только российские авиакомпании с территории России.