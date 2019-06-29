Генерал Росгвардии был задержан по подозрению в езде в пьяном виде

Заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Евгений Березин был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Березина остановили 25 июня на трассе во Владимирской области сотрудники ГИБДД. Источник рассказал, что тот ехал в форме, а в его поведении имелись признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование задержанный отказался. После этого Березина, по данным источника, доставили в отдел полиции во Владимире.

В пресс-службе Приволжского округа Росгвардии агентству РИА Новости рассказали, что после отказа генерала от прохождения освидетельствования "проводится служебная проверка".