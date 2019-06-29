ЦИК Украины в конце концов зарегистрировал партию Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины в субботу зарегистрировала список кандидатов партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду.

Партия экс-президента Грузии стала последней политической силой, которая зарегистрирована на выборах. Всего в бюллетене будут 22 партии.

Решение о регистрации партии Саакашвили было принято уже после крайнего срока. Первоначально Центризбирком отказался её регистрировать, однако партии удалось выиграть апелляцию в суде, а окончательно обязал Центризбирком принять решение в её пользу Верховный суд.

В воскресенье будет решён вопрос о том, будет ли проведена повторная жеребьёвка номеров партий в избирательном бюллетене.

Ранее суд постановил, что сам Саакашвили имеет право участвовать в выборах, несмотря на то что более года провёл за границей после депортации с территории Украины. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство страны, и он вернулся на Украину.