Паводок в Сибири: погибшие, сотни пострадавших, тысяча эвакуированных

Президент России Владимир Путин по пути из Японии, где состоялся саммит «Большой двадцатки», прилетел в город Братск Иркутской области, в которой тысячи домов оказались затопленными в результате мощного паводка. В здании аэропорта он провел совещание в связи с наводнением.

Путин поручил своевременно информировать всех жителей районов, которым грозит наводнение, об опасности, и организовать новые пункты размещения эвакуируемых. По словам Путина, детей из пострадавших районов необходимо отправить в детские лагеря. Президент также поручил уже сегодня начать выплаты финансовой компенсации пострадавшим. В МЧС заявили, что уже получили на эти цели более 600 миллионов рублей. Сумма финансовой помощи в связи с утратой имущества должна составить от 50 до 100 тысяч рублей, больше получат пострадавшие и родственники погибших.

По последним данным МЧС, погибли 5 человек, двое пропали без вести. Пострадавшими числятся более 350 человек, 97 из них были госпитализированы. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, эвакуированы были более тысячи человек.

Подтоплены более 4 тысяч домов, в которых живут около 10 тысяч человек, в пяти районах Иркутской области. Без света остаются почти 27 тысяч человек. Разрушено 15 автомобильных мостов. Помимо прочего, затопленным оказался участок федеральной трассы «Сибирь». В результате перекрыто движение между Иркутском, Красноярском и Братском.

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун (население – 41 тысяча). Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек.

Началась эвакуация населения.

По данным Сибирь.Реалии, многие жители пострадавших районов говорят, что об угрозе затопления их никто не предупредил, спасатели МЧС в первые дни наводнения отказывались эвакуировать пострадавших, а местные власти утверждали, что все под контролем. Известно также, что в зонах наводнения резко возросли цены на продукты.

Из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.