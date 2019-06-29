Жара в Европе: во Франции температура впервые превысила 45 градусов

Западная и Центральная Европа уже несколько дней испытывает сильнейшую жару. В ряде стран пали рекорды самой высокой температуры за всё время наблюдения. Во Франции рекордная отметка в пятницу была превышена почти на 2 градуса. Новый температурный рекорд для Франции - 45,9 градусов Цельсия. Такая температура в тени наблюдалась неподалёку от Монпелье, на юге страны.

В Польше и Чехии пали температурные рекорды июня. Там температуры в среду достигали 38 градусов. В воскресенье в Германии, Польше и Чехии ожидается столь же жаркий день.

Самая жаркая погода - на юге Франции и в Испании. Там несколько дней подряд температура поднимается выше 40 градусов. На северо-востоке и в центральной части Испании ситуация осложняется природными пожарами.

Причина нынешней волны высоких температур - жаркий воздух из африканской Сахары. На будущей неделе в Европе должно стать прохладнее. Климатологи, однако, указывают на то, что нынешний июнь во многих странах станет самым тёплым за историю наблюдений, что может служить ещё одним подтверждением факта глобального потепления и - шире - глобальных изменений климата. Президент Франции Эммануэль Макрон, агитирующий за более активную борьбу с изменениями климата, заявил, что такие события, как нынешняя жара, заставляют задуматься о смене жизненных привычек и адаптации к новой реальности, где экстремальные природные явления могут стать более частыми.