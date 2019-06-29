Трамп обжалует решение суда, осложнившее строительство стены

Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на решение федерального суда, который запретил администрации выделить 2,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой из фонда финансирования борьбы с контрабандой наркотиков.

Строительство стены или заграждения вдоль границы США и Мексики для борьбы с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа, однако Конгресс не выделяет на стену достаточных средств.

В феврале Белый дом объявил на границе чрезвычайное положение, что позволило администрации перенаправить на строительство стены около 6,7 млрд долларов из фондов ряда ведомств. Это решение было оспорено несколькими штатами, включая Калифорнию, и неправительственными организациями.

В пятницу судья в Окленде (Калифорния) в пятницу признал незаконным направление на строительство стены средств Министерства обороны, предназначенных на борьбу с контрабандой наркотиков. Иск был подан штатом Калифорния от имени 20 штатов - сообщает "Голос Америки".

Трамп выразил уверенность в том, что администрация выиграет апелляцию.