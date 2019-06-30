Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи.

Лидеры пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Трамп прибыл туда из Сеула несколько раньше Кима в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

О том, что такая встреча состоится, первым сообщил именно Мун Чжэ Ин. Трамп, который ранее встретился в Сеуле с южнокорейским лидером, вскоре подтвердил эту информацию.

Американский президент через твиттер направил приглашение Киму всего днем ранее, находясь на саммите G20 в Осаке (Япония). Высокопоставленный представитель Северной Кореи вскоре откликнулся на этот шаг, назвав его “интересным“. “Насколько я понимаю, Пхеньян проявляет большое желание встретиться, - заявил Трамп. - Я и так планировал посетить демилитаризованную зону. Это будет короткая встреча, и логистически организовать ее совсем не сложно. Даже от одного рукопожатия может зависеть очень многое“.

Американская сторона надеется, что встреча может помочь вывести из тупика переговоры о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.

Мун Чжэ Ин присоединится к Трампу и Киму. Это будет первый трехсторонний саммит в таком формате.

Состоявшийся четыре месяца назад в Ханое второй американо-северокорейский саммит закончился провалом, но Трамп по-прежнему утверждает, что его личные отношения с Ким Чен Ыном очень хорошие и что “если бы он не стал президентом, то Корейский полуостров сегодня был бы охвачен войной“.

Мун Чжэ Ин поблагодарил американского руководителя за его мирные инициативы в отношении Северной Кореи.

Джимми Картер и Билл Клинтон посещали Северную Корею, но уже в качестве рядовых граждан, а не главы государства. В апреле 2018 года Ким Чен Ын перым из северокорейских лидеров вступил на землю южного соседа. До сих пор ни один действующий американский президент не сделал шага в противоположном направлении. Трамп первым сделал этот символический шаг, в сопровождении Кима переступив граничную черту.