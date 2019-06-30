В зоне паводка в Иркутской области погибли сотни домашних животных

В Иркутской области, несколько районов которой страдают от сильнейшего наводнения, госпитализированы уже более 130 человек, пострадавших от стихии. Таковы последние данные минздрава региона. Всего за медицинской помощью обратились более 600 человек.

Погибли, по официальным данным, пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Эвакуированы более тысячи человек.

Затоплены более 4 тысяч жилых домов. Более 900 домов подтоплено в городе Тулуне с населением в 41 тысячу человек, где вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Из Тулуна эвакуируют домашних животных, за последние сутки из частных домов спасены более 100 животных. При этом в зоне паводка, как сообщается, могло погибнуть около 600 голов крупного рогатого скота, лошадей и свиней.

Так или иначе от стихии пострадали более 50 населённых пунктов. Сообщается, что в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах паводок подтопил водозаборы, которые обеспечивали питьевой водой населённые пункты. На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения, поэтому существует риск распространения инфекций. Муниципалитеты организуют доставку питьевой воды.