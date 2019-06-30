В зоне паводка в Иркутской области погибли сотни домашних животных

В Иркутской области, несколько районов которой страдают от сильнейшего наводнения, госпитализированы уже более 130 человек, пострадавших от стихии. Таковы последние данные минздрава региона. Всего за медицинской помощью обратились более 600 человек.
Погибли, по официальным данным, пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Эвакуированы более тысячи человек.
Затоплены более 4 тысяч жилых домов. Более 900 домов подтоплено в городе Тулуне с населением в 41 тысячу человек, где вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Из Тулуна эвакуируют домашних животных, за последние сутки из частных домов спасены более 100 животных. При этом в зоне паводка, как сообщается, могло погибнуть около 600 голов крупного рогатого скота, лошадей и свиней.
Так или иначе от стихии пострадали более 50 населённых пунктов. Сообщается, что в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах паводок подтопил водозаборы, которые обеспечивали питьевой водой населённые пункты. На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения, поэтому существует риск распространения инфекций. Муниципалитеты организуют доставку питьевой воды.
- Президент России Владимир Путин по пути из Японии, где состоялся саммит «Большой двадцатки», в ночь на воскресенье прилетел в город Братск Иркутской области и провел совещание в связи с наводнением. Путин поручил своевременно информировать всех жителей районов, которым грозит наводнение, об опасности, и организовать новые пункты размещения эвакуируемых. Президент также поручил уже сегодня начать выплаты финансовой компенсации пострадавшим.
- По данным Сибирь.Реалии, многие жители пострадавших районов говорят, что об угрозе затопления их никто не предупредил, спасатели МЧС в первые дни наводнения отказывались эвакуировать пострадавших, а местные власти утверждали, что все под контролем. Известно также, что в зонах наводнения резко возросли цены на продукты.
- Из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.
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