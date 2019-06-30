В Домодедове Роспотребнадзор проверял пассажиров рейса Батуми – Москва

В московском аэропорту Домодедово специалисты Роспотребнадзора накануне устроили проверку пассажиров, прилетевших рейсом "Уральских авиалиний" из Батуми. По сообщению пресс-службы ведомства, которое цитирует агентство "Москва", проверка была устроена для того, чтобы "предотвратить распространение на территории России инфекционных заболеваний".

В телеграм-канале Mash и соцсетях ранее появились сообщения о том, что пассажирам около получаса не давали выйти из самолёта.

Для выявления инфекционных больных медики, как сообщили в Роскомнадзоре, использовали бесконтактные градусники. Был обнаружен ребёнок с температурой 38 градусов, ему поставили диагноз "фарингит".

Почему проверяли именно этот рейс, на котором не было больных опасными инфекционными болезнями, – в ведомстве не пояснили.

Инцидент произошёл на фоне обострения отношений между Россией и Грузией. Президент России распорядился с 8 июля прекратить рейсы российских авиакомпаний в Грузию. Утверждается, что это сделано в связи с угрозой, якобы существующей в Грузии для российских туристов после начала антиправительственных протестов в Тбилиси. Ни о каких инцидентах с агрессией или насилием в адрес российских туристов, однако, не сообщалось.