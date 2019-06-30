На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело

В отношении участника протестов против сооружения мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова завели уголовное дело - сообщает МБХ-медиа со ссылкой на адвоката Алексея Куроптева.

По словам адвоката, дело заведено по статье о побоях. Поводом стали события в Шиесе 4 июня, когда произошли столкновения между активистами, сотрудниками ЧОП, которые охраняют стройплощадку, и ОМОНом. Тогда были задержаны 9 участников протестов. По версии следствия, Габов распылил в сторону охранника перцовый баллончик.

Мерой пресечения в отношении активиста избрана подписка о невыезде.

Протесты против сооружения полигона в Шиесе продолжаются уже несколько месяцев. Активисты из Архангельской области и Коми протестуют непосредственно на месте строительства. В этих регионах также проходят массовые митинги протеста, в которых участвуют тысячи людей. Сейчас сооружение полигона, куда должны свозить мусор из Москвы, приостановлено, как утверждается, до проведения различных экспертиз.