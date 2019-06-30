Участники митингов в Казахстане потребовали демократизации

В крупнейшем городе Казахстана Алматы и в столице страны Нур-Султане в воскресенье прошли согласованные с властями митинги оппозиции.

Это довольно необычное событие для страны, в которой действует разрешительный характер проведения публичных мероприятий. Ранее в Алматы, например, власти более 30 раз отказывали в согласовании митинга организаторам сегодняшнего мероприятия.

На митинг в Алматы собрались несколько сот человек. Главным его требованием стала свобода собраний - замена разрешительного порядка проведения митингов уведомительным. Звучали и лозунги за конституционную реформу и демократизацию. Один из демонстрантов призвал бывшего президента Нурсултана Назарбаева, и после отставки сохранившего значительную власть, "слезть с шеи народа".

В Нур-Султане на митинг собрались около 100 человек. Звучали как политические, так и экономические требования. Некоторые ораторы высказывались за возвращение столице Казахстана прежнего названия - Астана.

Выборы президента Казахстана 9 июня, победителем которых стал преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, сопровождались крупнейшими за много лет уличными протестами. На несогласованные акции в Алматы, Нур-Султане и других городах вышли тысячи людей, многие были задержаны. Главным требованием участников протестов была демократизация жизни в стране, проведение подлинно свободных выборов.