Кандидата на пост главы Башкирии насильно удерживали в здании ФСБ

Кандидата на пост главы Башкирии, активистку Рамилю Саитову, насильно доставили на допрос в местное управление ФСБ, нанеся ей травму шеи. На видео, опубликованном очевидцами, видно, как женщину волокут в здание двое сотрудников.

По словам Саитовой, она должна была принять участие в мероприятии, посвящённом предстоящим выборам, однако возле её подъезда к ней подошли пятеро сотрудников правоохранительных органов и предъявили повестку от следователя ФСБ о явке на допрос. В ответ Саитова указала на то, что у неё охраняемый законом статус кандидата на должность главы Башкирии, но она готова прийти на допрос в понедельник. Тогда её силой затолкали в машину, повредив, при этом, шею. Позже Саитова зафиксировала травму в медицинском учреждении.

В самом здании ФСБ Саитову, по её словам, бросили на пол. При этом, ни по какому уголовному делу её собираются допрашивать, ни о её роли в этом деле, сотрудники ничего не сказали. Допрос так и не был проведён – как рассказывает Саитова, спустя несколько часов её просто "взяли за руки и за ноги и выкинули подальше от здания".

Кандидат собирается обратиться в Следственный комитет по факту превышения сотрудниками ФСБ должностных полномочий, а также с требованием установить заказчика, которому выгодно "предотвратить её участие в выборах".

Выборы главы Республики Башкортостан пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Рамиля Саитова стала одиннадцатым кандидатом – её выдвинуло региональное отделение "Российской социалистической партии". В регионе Саитова известна участием в башкирском национальном движении и протестах против строительства завода "Кроношпан".