Военные направлены в зону бедствия в Иркутской области

Для борьбы с паводком в Иркутской области, из-за которого оказались затопленными тысячи домов в пяти районах, перебрасывают армейские подразделения.

В город Нижнеудинск Иркутской области выдвигается сводный отряд Центрального военного округа. Об этом сообщил в воскресенье начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

По его словам, военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тысячи километров.

Речь идёт о примерно 50 военнослужащих, а также более 20 единицах тяжёлой техники для доставки грузов и продовольствия и эвакуации населения.

Командующий войсками округа Александр Лапин заявил, что к борьбе с последствиями стихии могут привлечь и другие силы.

Президент России Владимир Путин ранее поручил министру обороны при необходимости привлечь армию к борьбе со стихией.

ГУ МЧС России по Иркутской области ранее объявило набор добровольцев для ликвидации последствий паводка. Приглашают людей как с опытом работы, так и "новичков от 18 лет, хорошо экипированных", – говорится в сообщении.

Из берегов в Иркутской области вышли сразу несколько крупных притоков Ангары. Погибли, по официальным данным, пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Госпитализированы более 130 пострадавших. Эвакуированы более тысячи человек.

Затоплены более 4 тысяч жилых домов. Более 900 домов подтоплено в городе Тулуне с населением в 41 тысячу человек, где вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Пятиэтажные дома затоплены до второго этажа. Покинули их не все жители, оставшимся в своих квартирах продукты доставляют на лодках.

Из Тулуна волонтёры эвакуируют домашних животных, за последние сутки из частных домов спасены более 100 животных.

Так или иначе от стихии пострадали более 50 населённых пунктов. Сообщается, что в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах паводок подтопил водозаборы, которые обеспечивали питьевой водой населённые пункты. На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения, поэтому существует риск распространения инфекций. Муниципалитеты организуют доставку питьевой воды.

Почти 30 тысяч человек в зоне бедствия остаются без электричества.

Владимир Путин ранее распорядился уже сегодня начать выплату материальных компенсаций пострадавших от наводнения. Частично выплаты начались, однако деньги доходят не до всех. Жители Нижнеудинска, пострадавшие от наводнения, сообщили редакции "Сибирь.Реалий" об отказе мэрии выплатить обещанную компенсацию. Чиновники советуют им обращаться в суд.