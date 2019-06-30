В Москве стартовал "День подписи" в поддержку оппозиционных кандидатов

В Москве на Цветном бульваре стартовала согласованная с властями акция "День подписи", во время которой москвичи могут поставить подписи за выдвижение в кандидаты в депутаты Мосгордумы представителей несистемной оппозиции.

Заявителями мероприятия, которое пройдёт до восьми часов вечера воскресенья, выступили выдвигающиеся на выборы в Мосгордуму муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Кроме заявителей в акции принимают участие десятки оппозиционных кандидатов от разных округов Москвы: в частности, члены "команды Навального" Константин Янкаускас, Владимир Милов и Александр Соловьев, кандидаты от "Яблока" Кирилл Гончаров, Андрей Морев и Сергей Цукасов, а также выдвиженцы от "команды Гудкова" – Дмитрий Клочков, Павел Ярилин, Егор Жуков и Денис Шендерович.

Для того чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы, самовыдвиженцам нужно собрать 3% подписей в свою поддержку от числа зарегистрированных в округе избирателей. На это избирательной комиссией отводится всего месяц, во время которого многие москвичи уезжают в отпуска или на дачи.

Один из выдвиженцев, Илья Яшин, в четверг заявил о том, что собрал 4024 подписи при необходимых почти пяти тысячах.

В свою очередь, муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас сообщил, что к 30 июня собрал 3573 подписи и что необходима ещё минимум тысяча.

При этом последний день сдачи документов в Московскую городскую избирательную комиссию – 6 июля.

В пятницу активисты штаба Навального обнаружили в Москве офис, в котором, по их заявлению, фальсифицируют подписи за выдвижение в кандидаты в депутаты Мосгордумы народного артиста России Андрея Соколова, бывшего лидера партии "Яблоко" Сергея Митрохина и самовыдвиженца Анатолия Юшина. Все они собираются выдвигаться по 43-му округу Москвы, по которому в Мосгордуму идёт юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Кроме того, по заявлению штаба Навального, офис, располагающий базой паспортных данных москвичей, "рисует" подписи в помощь кандидатам от округа №45, где баллотируется Илья Яшин, в частности – Никите Остранкову, идущему на выборы от партии "Коммунисты России", и депутату Мещанского района от "Единой России" Алексею Ретеюму.

Штаб Навального обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о фальсификации избирательных документов.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Депутаты будут избираться по 45 одномандатным округам.