В Петербурге кандидатов не пускают в избирком из-за "угрозы теракта"

В Петербурге полиция перекрыла вход в избирательную комиссию района Екатерингофский, куда пытаются подать документы оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты. Полиция объяснила свои действия террористической угрозой. При этом, как сообщил корреспонденту "МБХ медиа" глава местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев, в арке, где располагается избирком, находится и подъезд жилого дома - однако оттуда никакой эвакуации не было.

По словам Шуршева, самовыдвиженцы не могут попасть в избирком, зато туда пускали представителей "Единой России".

Проблемы со сдачей документов независимыми кандидатами в ряд избирательных комиссий Петербурга отмечались на протяжении последних недель. Некие молодые люди - как выяснили журналисты, за деньги - занимали очереди на сдачу документов и не пропускали никого вперёд себя. Сам Шуршев на прошлой неделе был избит.

Накануне оппозиционные кандидаты устроили акцию протеста, несколько человек были задержаны. Три человека были задержаны в Екатерингофском избиркоме, двое из них - кандидат в муниципальные депутаты Фёдор Горожанко и наблюдатель Красимир Врански - остаются в полиции.

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге должны пройти 8 сентября.