Минобороны займётся созданием "правдивого кино" о российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство создаст собственную киностудию, на которой будут сниматься военно-патриотические фильмы про современную российскую армию.

По словам министра, студия появится на территории подмосковного парка "Патриот" в Кубинке и "на отдельных площадях в Москве", точное месторасположение которых Шойгу не уточнил. Целью киностудии, как сказал глава Миноброны, является "появление правдивого кино".

Среди последних событий, достойных отображения в кинематографе, Шойгу упомянул аннексию Крыма, назвав её "присоединением". Он также считает, что зрителям не хватает фильмов "про сегодняшних героев, про тех, кто противостоит огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм".



Кроме того, глава Минобороны анонсировал строительство на территории воинских частей России заводов по переработке мусора.