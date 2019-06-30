Новым главой Еврокомиссии может стать Тиммерманс из Нидерландов

Новым главой Европейском комиссии может стать представитель второй по величине в Европарламенте левоцентристской фракции социалистов и демократов - Франс Тиммерманс из Нидерландов. Об этом сообщают германские СМИ и информационные агентства со ссылкой на документы, переданные главой Евросовета Дональдом Туском руководителям крупнейших фракций Европарламента в преддверии саммита ЕС, который открывается вечером в воскресенье.

Кандидатура Тиммерманса - часть широкого компромисса, к которому, как сообщается, пришли представители правоцентристов, левоцентристов и либералов. Как сообщают СМИ, Манфред Вебер - кандидат на пост главы Еврокомиссии от крупнейшей фракции, правоцентристской Европейской народной партии - станет главой Европарламента, а не Еврокомиссии. Главой же Евросовета после ухода Туска станет представитель фракции либералов, по всей видимости - кандидат от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!"

Перемены на руководящих постах ЕС произойдут осенью, однако согласованы они должны быть уже сейчас.

Официально о решении, как ожидается, объявят по итогам саммита ЕС. Его итоги нельзя назвать предопределёнными, поскольку ранее против кандидатуры социалиста во главе Еврокомиссии возражали, в частности, Италия и ряд стран Восточной Европы. Компромисс, однако, как сообщается, поддерживают Германия, Испания и Франция.