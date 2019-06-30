Глава "Ростеха": в России началось производство комплексов С-500

Новая система противовоздушной обороны (ПВО) скоро должна поступить на вооружение российской армии, сообщил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он выступил в эфире телеканала "Россия-1".

С-500 разрабатывается концерном "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Также среди задач зенитного ракетного комплекса ЗРС уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.