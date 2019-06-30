В станице Луганская завершилось разведение конфликтующих сторон

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в субботу получила ноту МИД Украины об окончании разведения сил и средств конфликтующих сторон на участке "Станица Луганская". 30 июня миссией ОБСЕ получено письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке в районе станицы Луганской.



Процесс разведения начался 26 июня, когда личный состав вооружённых сил Украины и участники вооруженных формирований оставляли свои крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.



Наблюдатели отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру.



В штабе операции Объединённых сил отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.



21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.

Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.