В Нью-Йорке состоялся гей-парад в день 50-летия волнений в Гринвич-Виллидж

В Нью-Йорке и нескольких крупных городах мира в воскресенье прошли гей-парады, посвящённые 50-летию первых массовых волнений в Нью-Йорке. 28 июня 1969 года, представители ЛГБТ-сообщества впервые публично потребовали гендерного равноправия.

В Нью-Йорке, главном месте проведения в этом году "всемирного гей-парада", десятки тысяч человек участвовали в праздничном шествии, за которым наблюдали жители Нью-Йорка. Манифестанты двигались с севера на юг Манхеттэна, где на западной оконечности острова в районе Гринвич-Виллидж, в баре "Стоунволл-инн" и полвека назад первые акции протеста.

Участники парада 30 июня 2019 несли радужные флаги, их охраняли полицейские, что было бы немыслимым пятьдесят лет назад, отмечает Reuters.

В субботу подобные акции прошли в Северной Македонии, Сингапуре, Стамбуле.

В 2019 году не менее 10 трансгендеров были убиты в США. В 2018-м - 29, в 2017 - 29. Таковы данные организации Human Rights Campaign.