"Моисей, которого мы заслужили". Путин останавливает воду

В Иркутской области опять природная катастрофа: в мае это были огромные лесные пожары, теперь – не менее масштабное наводнение. Затоплено более 4 тысяч жилых домов, без крова временно осталось около 10 тысяч человек, как минимум пять человек погибли. Центром наводнения стал город Тулун.

​Наводнение происходит именно там, где, как 10 лет назад обещали власти, его быть никак не должно.

Владислав Юсупов



Мы, наверное, великая страна.

Но вот именно сейчас нет автомобильного сообщения между западной и восточной частью нашей великой страны.

Ибо наводнение, а дорога всего одна. На всю великую нашу страну.

Бедствие произошло как раз тогда, когда Путин поехал на встречу "Большой двадцатки".



Сталингулаг

В Иркутской области какое-то <кошмарное> наводнение, затоплено несколько населённых пунктов, люди сидят на крышах. А по телеканалам только Путин, Трамп и Япония

30 июня Путин всё-таки прибыл в зону бедствия.

Этот 1 метр падения воды не ускользнул от внимания федеральных СМИ, заголовки которых заставляли предположить, что вода упала от одного присутствия президента.

Андрей Шипилов

Вот оно, решение всех проблем!

Надо упаковать Путина в ящик и возить по всем регионам, где возникают какие-то проблемы … Хотя нет, лучше так... порезать на его сто кусочков, упаковать в сто ящиков и отправить их сразу в сто проблемных регионов.

И враз ситуация в стране выправится!

Илья Вайцман



Ну, еще не Моисей, конечно, но уже очень даже сильная заявка! Думаю, что для канонизации сгодится. Таких чудес даже и генсеки не творили.

Появились и голоса, защищающие Путина от либеральной критики:

​Мария Ледовская

Надо было Путину не на G20 штаны протирать, а ехать в Иркутск воду вычерпывать, что ли? Совсем с головой беда у либероты!

"Кошка бросила котят - это Путин виноват!

Шторм, цунами, наводнение - это Путин, без сомненья!"

Когда уже люди думать начнут? Или это больно?

​Андрей Панкратов

А <...> в Штатах тоже наводнение.. ~50000чел эвакуировано - нигде не пишут и Трамп не приезжает, и вообще это там проблема местной администрации и страховых компаний.. ни разу не топлю за пиндосов!... но.....

Но эти голоса потонули в потоке возмущения.

​Степан Тимофеевич Разин

Все видели страшные кадры из Тулуна. Затоплено более 30 населенных пунктов. Только в одном Тулуне 41 тысяч жителей. 14 метров высота поднятия реки. Во многих местах вода затопила многоэтажки по 3 этаж. Бедные люди. О них скоро забудут. Существо прилетело, создало только массу неудобств, наговорило пустых обещаний и улетело или улетит в скором времени. А несчастные люди потеряли все. Частные дома просто смывало, многоквартирные теперь не пригодны для жизни. Компенсация 100 тысяч рублей. Ни в чем себе не отказывайте. А теперь о самом главном. Кто их затопил? Природа? Вы видели дожди по многочисленным кадрам из мест наводнения? Я вот даже маленького дождя не видел. Да и какими это должны были быть дожди, чтобы вода поднялась на 14 метров, когда до этого рекорд был 10 метров? В 1983 году. По предыдущему опыту я четко усвоил, что за всеми "природными" катастрофами стоят друзья сказочного или выстроенная им коррупционная вертикаль. Чуть покопался и понял. Снова он. Объясняю. Река Ия является притоком Ангары и вливается в нее аккуратно в месте Братского водохранилища. Братская плотина подпирает Ию и Оку на 300 км. вверх по течению (фото 1). В водохранилище держали высокий уровень воды, чтобы больше вырабатывать электроэнергии. Они сейчас везде нарушают. А должны держать более низкий, чтобы при непредвиденных ситуациях (паводок, дожди) водохранилище могло спокойно аккумулировать и "всосать" лишний объем. Но это еще не все. Откуда же пришло столько воды? Очень просто, на плотине Иркутской ГЭС (фото 2), которая регулирует Байкал, сбрасывали воду. Колоссальный объем, судя по обмелению Байкала. Кстати, если снизить сброс воды, то Байкал быстро придет в норму. Но кому эту нужно? Им нужно только дешевое электричество. Для кого? Скажите, как его зовут. "Де" ла-ла-ла-ла, "ри" ла-ла-ла. Ну вы поняли. Лучший друг и кошелек вазелиновой бабушки. Пострадал от санкций, поиздержался. Надо наверстывать. Поэтому и сбрасывали огромный поток воды с Иркутской ГЭС, обеспечивая Русал почти дармовой электроэнергией. Почему не сбросили с Братского водохранилища?

И здесь все просто. Ниже Усть-Илимск и сотни поселков и деревень. Их просто бы смыла бы волна "цунами". В одном Усть-Илимске 80 тысяч жителей. Пожертвовали более малым. Еще раз. Бедные люди. Им некуда деться. Кто виноват, надеюсь, вы поняли. Вода будет стоять еще недели две. А что дальше? Если будут дожди, пусть даже небольшие, уровень будет повышаться. Огромные объемы придется все равно сбрасывать. Так что, тем, кто ниже по течению Братска на Ангаре, приготовиться. Я не ерничаю. Для десятков тысяч человек это конец жизни. Их пускают в расход, как бревна. Чтобы просто урвать очередной миллиард. Купить хрен знает какое поместье на Лазурном берегу или яхту величиной с авианосец. А вам, лошкам, по 100 дерева. "Держитесь там, и всего вам доброго" И так будет продолжаться бесконечно. Пока наверху жадные, тупые неквалифицированные ублюдки.

​Николай Сибримов

Путинские власти в который раз показали свою полную неспособность работать в интересах людей.

Между прочим, сам Путин расписался в крахе созданной системы. Пролетая из Японии в Москву, он приземлился в Братске, и с аэродрома выдал набор банальных указаний. «Бил по хвостам». Как всегда. Обозначил «сопричастность» и отбыл в Москву, играть в хоккей. А «вы держитесь там».



Эль Мюрид

На самом деле это не только наводнение. Так выглядит то, что у нас стыдливо называется "выводом средств". Те самые четыре-пять триллионов, которые украдены у страны нынешней компрадорской властью. Поэтому просто нет средств для проведения стандартных противопаводковых мероприятий, стоимость которых по сравнению с ущербом от наводнений примерно на порядок ниже.

Мало того, что правящее ворье украло и банально разбазарило триллионы (не рублей, а долларов), но оно высасывает досуха и регионы, восполняя за их счет свои провалы и просчеты. И нищие регионы физически не могут заниматься самоспасением. Каждый такой случай, как сейчас в Иркутске, выглядит одинаково - приедет МЧС - значит, спасет. Не приедет - будем надеяться, что как-то выживем. У регионов нет средств не только на проведение положенных регламентных работ и мероприятий, предохраняющих от природных катаклизмов - паводков, засух, пожаров, снежных заносов, но даже на спасение, когда катаклизмы превращаются в катастрофы.

Это и есть самый что ни на есть видимый пример того, что в стране, которой правят уголовники и воры, любая проблема будет немедленно превращаться в катастрофу и апокалипсис. И причина этих катастроф - не природа, а воры, продолжающие править страной.

Отдельное возмущение вызывает размер компенсаций пострадавшим.



Татьяна Шарова



Иркутская область получила 662 млн. рублей на помощь пострадавшим от наводнения.

Каждому из олигархов, "пострадавших" от санкций, государство выделяло десятки миллиардов рублей господдержки. Почувствуйте разницу

Вячеслав Чернов



Понимаете, в чём дело… На ликвидацию последствий наводнения, в котором пострадали десятки тысяч человек, а тысячи лишились единственного жилья, выделено 660 миллионов рублей.

А в нычке полковника-коррупционера лежало 15 миллиардов.

То есть, деньгами, хранящимися только у одного мелкого жулика, можно ликвидировать последствия 22 таких наводнений.

И заметьте, никто не говорит – это же горе наших граждан, это абсолютное разрушение всех их многолетних усилий и очень длительное, тяжёлое восстановление: а давайте отдадим им хотя бы наворованное одним единственным вором.

Этим десяткам тысячам попавшим в беду наших сограждан.

Вот всё, что он украл у россиян этот один жулик, возьмём и дадим тем, кого постигло ужасное несчастье. Это же наши деньги. Общие.

Но нет. Нет больше этих денег. Прозвучали для рекламы того, как Путин борется с коррупцией, пронеслись новостным фоном и растворились.

В этом и есть весь смысл путинской борьбы с коррупцией. Найти зарвавшуюся шестёрку, использовать её, чтобы наварить себе репутацию борца с коррупцией, и быстренько распихать отобранное по своим карманам.

5%. Всего пяти процентов наворованного одним ментом достаточно для ликвидации последствий наводнения с десятками тысяч пострадавших.

Я вот пытаюсь какое-то одно слово написать в конце, а не получается. Мат не употребляю, а никакие другие не подходят.

Сергей Шпилькин

Самое потрясающее - это размер федеральных выплат: 100 тысяч рублей, одна не самая большая московская зарплата, тем, кто лишился всего.

То, кому поручили разбираться с наводнением, оптимизма тоже не вызывает.



Город Глуповъ

Ноу проблем. Вери гуд темп ликвидейшен - комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко.

https://ria.ru/20190629/1556051949.html

От наводнения в Иркутской области пострадали 10 тысяч человек. Сотни домов оказались под водой, поселки и города остались без электричества, федеральная трасса затоплена. Люди ждут помощи на крышах.

Провластные СМИ, как всегда, чудовищно врут. А вот что говорят очевидцы событий.

«Якобы были какие-то подомовые обходы, что людей предупреждали – никого не было!

Перестаньте врать! Из-за вашего вранья уже погибли люди.

Конечно, погибшие не могут взять и рассказать, что никто их не предупреждал о наводнении или что на самом деле они не отказывались от эвакуации. А сколько животных унесло водой?»;

«Нам твердили из всех утюгов – "Причин для эвакуации нет!", "Оставайтесь по домам!", "Не поднимайте панику!" и самое главное – "Дамба выдержит подъём воды до 10 метров".

Когда люди вспоминали наводнение 1994 года, чиновники им снисходительно напоминали, что в то время дамбы не было, а теперь нам, мол, нечего бояться. При этом в соцсетях наученные горьким опытом ночи 26-27 июня нижнеудинцы писали: "Умножайте всё, что говорят власти на три, нас топит, всё плывёт – спасайтесь!". Умные и осторожные, кто поверил не чиновникам, а людям, собрали детей, ценные вещи и отбыли. Большинство же даже документы схватить не успели»

https://www.sibreal.org/a/30027591.html

Но теперь честный и сноровистый Мутко разберётся, все наладится, а пострадавшим выдадут по 10 тысяч рублей.

И все будет <замечательно>!

Владислав Юсупов

Путин прибыл в Иркутск.

Уровень воды упал на 10 см.

Все бы хорошо, но!

...час назад к чертям собачьим затопило соседнюю Бурятию.