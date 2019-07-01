"Коммерсантъ": два заместителя Золотова уходят в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Золотов перераспределил обязанности между своими заместителями. У генерал-полковника Меликова, который ранее обладал самыми широкими полномочиями по сравнению с другими заместителями, в подчинении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения службы. Это, возможно, и стало причиной отставки, отмечает издание.

Помимо Меликова решил покинуть свой пост и курировавший тыловые вопросы Сергей Милейко. Ранее он был заместителем Меликова в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа, а затем вместе с ним ушел в Росгвардию. Заместители были давно знакомы между собой. Именно их давнее знакомство называется как вторая возможная причина отставки Меликова. По словам собеседников издания, якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии. Меликов пытался отстоять своего бывшего зама, потерпел неудачу и решил уволиться.

О возможном продолжении карьеры генералов Меликова и Милейко пока не сообщается. Они уходят "в никуда", сказал источник. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске.

В начале июня указом президента новым заместителем—статс-секретарем Росгвардии был назначен бывший глава антикоррупционного управления Кремля Олег Плохой, который сразу занял почетную третью строчку после двух первых замов.