Медведев признал, что люди перестали доверять "Единой России"

Российский премьер и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал колонку в газете "Известия", в которой признал дефицит доверия граждан к партии, который показали результаты региональных выборов 2018 года.

В тех регионах, где "Единая Россия" не прислушивалась к обществу, партию ждал провал, пишет Медведев. "Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против!" Основная проблема, по словам Медведева, в отсутствии реальных перемен. Партия "мало и скучно говорит о том, что сделали. Плохо объясняет, что и зачем будет делать", пишет Медведев. В "Единой России" хватает профессиональных политиков, но в СМИ чаще попадает информация о тех, кто "не стесняется демонстрировать чванство и хамство", заметил Медведев.

Чтобы изменить ситуацию, "Единая Россия", по словам премьера, должна выстроить систему мониторинга выполнения национальных проектов, наладить систему обратной связи, научиться работать с некоммерческими организациями, которые "могут сделать многое". Он также предложил не забывать о "внешних контролерах", в том числе блогерах и гражданских активистах.



Будет правильно, если "Единая Россия" поддержит и тех, кто занимается журналистскими расследованиями, написал Медведев.Он подчеркнул, что речь идет о "настоящих расследованиях, а не изобретении "фейковых новостей".