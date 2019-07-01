"Борцы с мокрыми майками": в сети о поцелуях на "Тавриде"

Российские духовные скрепы в большой опасности. На театральной смене молодёжного форума "Таврида" показали сцену со, страшно сказать, однополыми поцелуями!

Аббас Галлямов:

Оказывается, что Росмолодежь - не такие уж и тюбетеечники. Жаль, что их сейчас заклюют.

Ильдар Бетретдинов:

Росмолодежь вертела ваши скрепы в Крыму

Борис Гудков:

Крым снова не наш.

Катя Шевцова:

Сейчас все, наверное, будут обсуждать скрепы, эпатаж и всё такое прочее.

А я вот о чём думаю — какая же выразительная сцена, а! Не могу перестать пересматривать. Где у нас такой театр есть?

Иван Преображенский:

Не знаю, честно говоря, хорош ли бы спектакль, но это неважно. Их сейчас просто по стенке размажут российские псевдоморалисты, которых волнуют чужие поцелуи, а не домашнее насилие в соседней квартире и права эмбрионов, а не права сотен тысяч россиян, сидящих по сфабрикованным делам.

И, действительно, реакционная публика сорвалась как с цепи.

Сергей Хоменок:

Сегодня мне очень грустно! Пять лет участвую в создании самого творческого форума в стране, форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». У нас побывали тысячи участников, а это взрослые люди 18+ - в большинстве замечательные, добрые, талантливые, профессиональные. Мы работаем с десятками самых разных культурных организаций, мы доверяли всецело и участникам и партнерам, старались и стараемся не вмешиваться в их творчество. Но случилась самая настоящая «подстава»! И интернет её воспел.

Один из партнеров смены, фестиваль-школа «Территория» организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева, те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет.

Драма в том, что всё это случилось, когда мы уже завершили смену, подвели итоги, порадовались, а было чему – смена «Год театра» была суперской, много ярких и позитивных постановок... Но ночь темна, и на одной из сцен площадки был показан этот, на мой взгляд странный, итог их работы. Складывается ощущение, что «Территория» в этой постановке явно рассчитывала на «хайп» под зонтиком «Тавриды» и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма.

Всё это сильно похоже на плевок в спину. Мы не ждали его, а кто когда ждёт? Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На Тавриде - свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодёжи? Лично мне непонятно..

Владимир Легойда:



Организаторы форума "Таврида" сообщают, что сцена гомосексуальных отношений является намеренной провокацией одного из партнёров форума "Таврида". Сами организаторы говорят, что ничего о такой сцене не знали и выражают сожаление по этому поводу.



Что ж, ситуация, действительно, крайне неприятная. Я сам несколько раз бывал на “Тавриде”, всегда с удовольствием, и очень надеюсь, что подобные провокации повторяться не будут. Пусть те, кто отвергают разделяемые большинством традиционные ценности, эспериментируют в других местах, а не там, где собирается наша талантливая молодежь. И пусть не делают этого исподтишка, в надежде сорвать очередной “хайп”, причем, за государственный счет. Мне лично, как и большинству родителей, очень бы не хотелось, чтобы мои дети стали пусть даже зрителями подобых экзерсисов от псевдоискусства.



Полагаю, что не стоит строить конспирологических версий. Лучше дождаться тех мер, которые несомненно будут приняты представителями государственной власти для недопущения таких вещей в будущем.

Андрей Коченов:

Полный провал, стыд и позор – именно так можно назвать завершение молодежного форума «Таврида» в Крыму, организованного Росмолодёжью.

Если руководитель этой структуры - порядочный человек, он должен подать в отставку немедленно!

Нам же всем нужно сделать правильные выводы из этой ситуации. Я считаю, что молодежная политика в нашей стране Росмолодёжью провалена.

Отцовское сообщество России будет внимательно следить за развитием событий и требовать наказания, вплоть до уголовного, тех, кто это все организовал.

Все усилия, как со стороны Президента РФ, так и всего общества, направленные в поддержку традиционных семейных ценностей, дискредитируются подобными действиями и носят явно провокационный характер.

Может хватит издеваться над здравым смыслом и нашими традициями, в которых нет места подобной мерзости, растлевающей молодежь и наших детей? По данному факту мы уже направили соответствующие заявления в генеральную прокуратуру РФ и другие компетентные органы.

#СоветОтцов #советотцовРФ #ОтцовскийПатруль #БезопасностьДетства#Крым #Таврида

Эрнест Макаренко:

Надеюсь, что прокуратура прекратит расползание этой мерзости и организаторы содомитской пропаганды на молодежном форуме понесут законное наказание за пропаганду гомосексуализма и навсегда будут отлучены от работы с молодежью!

Александр Хинштейн:

Затеявшие эту мерзость «режиссёры-эксперты» - Илья Ромашко и Евгений Старцев - хотели, очевидно, славы. Надо им эту славу обеспечить. Необходима не только прокурорская проверка. Закрыть для них доступ во все гостеатры и на все госплощадки! Пусть упражняются в гей-клубах.

Александр Казаков:

Кстати, одно из направлений деятельности Росмолодёжи, как говорится на официальном сайте: "Помогаем воспитывать молодое поколение в духе нравственности, патриотизма и толерантности". Вот так в одном коктейле: гомоспектакль для воспитания патриотизма и нравственности.

Всеволод Чаплин:

А вот были ли на той же "Тавриде" смены русских боевых искусств, музыкальные группы военно-патриотической тематики, культурные проекты о семье, отцовстве, материнстве? Смогли бы пробиться в руководители "Росмолодежи" или хотя бы этого лагеря, например, Прилепин или Кормухин? Нет, предпочтение отдается картонно-пластиковым менеджерам, своим видом и поведением напоминающим... сектантов. Не то политических, не то обычных. Эти-то картонные люди с одинаковыми взорами и взглядами дают дорогу откровенно деструктивной контркультуре, убийце молодежи России.

Неужели, приглашая Илью Ромашко, не посмотрели его аккаунт в фб? Например, сочетание мата с детскими картинками советского периода (скриншот имеется)? Если не посмотрели - профнепригодны все, чей лейбл стоит на сайте "Тавриды". Если посмотрели и пропустили - то это уже мутанты. Духовные, культурные, политические. Вирус иммунодефицита с ногами, руками и "натрененной" физиономией. Трансформеры.

"Я думаю, что эти безумные скоморохи отплясывают свою сатанинскую кадриль с неких молчаливых экивоков некоторых затесавшихся в чиновники извращенцев", - сообщил телеканалу "Царьград" Виталий Милонов.

Там же опубликован текст режиссёра Эдуарда Боякова:

Я, в отличие от многих, видел этот «перформанс» живьём. Все, включая организаторов «Тавриды», стояли рядом и слышали мою реакцию.

Это мрак, это пошло. И очень неталантливо. Потому что там ничего, кроме собственно провокации, и не было.

Поясню ещё про «контекст и мизансцену». Они были таковы, что сам «постановщик», изображая то ли выпивающего мента, то ли «представителя власти», зачитывал статьи из Конституции о свободах граждан. То есть всё предельно просто: вот менты, а вот, мальчики и девочки, настоящая свобода. В конце, после гомосексуальной сцены, все прыгали и пели песню Цоя «Перемен требуют наши сердца».

Повторю, ничего, кроме дешёвой провокации, в этих сценах не было. Но! Вопрос! Как относиться к этому? Мне, признаюсь, и сейчас не понятно. Молчать, не замечать, не писать возмущённых постов? Обычно я так и реагирую. Но получается, что это значит потакать, значит, лить воду на мельницу этих провокаторов, потому что они будут продолжать строить из себя мучеников. Очередная кинозвезда в Париже выйдет на сцену и расскажет нам, как прекрасных и толерантных режиссёров в России мучают. Очередной грант дадут мученикам. Гастроли триумфальные организуют. Это очень противно.

Мы, мхатовская школа, много работали на «Тавриде». Достойно показались. Зал встал, настоящие овации были в ответ на отрывки, в которых говорилось о Вере, о Родине, о любви к родителям, о любви к нашему языку, явившему «Слово о полку Игореве»... Прекрасно после показа посидели с молодыми актёрами в тишине у моря, под звёздами. Разъехались вдохновлёнными.

На открытии Форума я не только рассказывал о Школе МХАТ, но и зачитывал со сцены приветствие президента. Мы все пели гимн. Получается, эти двадцатилетние ребята и гимн пели, и «Слово о полку Игореве» слушали, и сод...митским танцам «Гоголь-скул» с радостью аплодировали. Пора всё-таки выбирать: или-или...

Это не просто досадная оплошность организаторов, не просто случайность. Это серьёзный враг. Либеральная плесень именно так и работает — она везде проникает, а мы не замечаем.

Форум «Таврида» — прекрасная идея. Прекрасное место. Организация и логистика для лагеря, который только строится, хорошие. Кроме МХАТа, партнёрами на этом форуме были Вахтанговский, Щепка, Школа Михалкова, Табакерка, издательство АСТ. А хайп вот вокруг чего возник...

Пора разбираться с ценностями и идеологией. Не только с конкретными провокаторами и вдохновителями, хотя и с ними тоже. Пора. Ещё как пора.

Дмитрий Рогозин написал о скандале у себя в Твиттере.

А свой твит Рогозин потом и вовсе стёр, чем подтолкнул иных к тяжёлой конспирологии. Лучше всех это излагает писатель Платон Беседин в колонке для "Регнума":

Разговоры о том, что гомосексуализм в России находится в раскалённых тисках и всячески преследуется, видятся как минимум преувеличенными. Их оставим для Запада, опирающегося на пункт Хельсинкских соглашений — тот, что о защите прав человека. Ведь защищают тех же геев весьма выборочно, используя сугубо как политический инструмент. Не смущает же Вашингтон и Брюссель положение гомосексуалистов в той же Саудовской Аравии, где за голубые игры можно серьёзно так пострадать?

В России — несколько мягче. Да, пропаганда гомосексуализма запрещена, а мировые СМИ стращают «ужасами преследований российских геев» — однако на деле «голубое лобби» чувствует себя более чем нормально. И в некоторых школах детки «учатся толерантности», рисуя мальчиков с мальчиками. Подоспело и действо на «Тавриде». Отнюдь не случайно, а спланировано, в контексте общей логики.

Гомосексуальное было под запретом. Потом стало модным. Охватило «лучших людей». Со временем может быть признано и передовым. В СССР уже проходили нечто подобное, но с другими явлениями. Хотя уже сейчас не секрет, что голубое лобби сильно и в российском шоу-бизнесе, и в политике, и в бизнесе. Да, гомосексуалистам в повседневном быту в России непросто, но они чувствуют себя более чем вольготно в сферах, где куются власть и деньги. О какой борьбе с пропагандой содомии может идти речь, если немало наших власть имущих сами предпочитают мужчин и мальчиков? <...>

Забавно, геи беспрерывно твердят о свободе и равенстве, но зачастую сами отказывают в них. В определённом месте и в определённое время воцаряется диктат гомосексуалистов, ведущих нечто вроде специфической селекции. И это уже совсем иная история, нежели выбор партнёра. Она, эта история, не сексуальная, а социальная и политическая.

Смотрите, господин Рогозин пишет осуждающий твит, в котором называет организатора голубого действа, показанного на «Тавриде» вне программы, подонком. А позднее — ха-ха! — он удаляет свой твит. Боится? Понимает, что произошедшее — не случайность, не чей-то выбрык, а часть вполне конкретной политики, за которой стоят серьёзные люди?

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Александр Цвиров:

Два, казалось бы, никак не связанных события.

На форуме Росмолодёжи "Таврида" учеником Кирилла Серебренникова был представлен спектакль, в котором есть сцены с целующимися девушками. Прямо скажем, по нынешним временам весьма смелый спектакль...

Глава Роскосмоса, известный, среди прочего, как трепетный экспериментатор над животными, обозвал создателей спектакля подонками.

А ВВХ накануне осакского бенефиса подписал указ, отменяющий все и всяческие ограничения при рекрутинге новобранцев в Росгвардию. Туда теперь берут всех, не взирая на здоровье, психические отклонения, криминальный опыт и т. д. Для молодых парней, бесцельно и бесперспективно доживших до 18-летия, это, конечно, благо. Это шанс избежать гнусного беспросветного будущего. Они получат казённую кормёжку, обмундирование, дубинку в руки и право её применять против любого носителя либеральной идеи, которая, как внезапно выяснилось, себя изжила и потому вредна.

Так вот, два этих не связанных между собой события подтверждают мой тезис о том, что бандитское псевдогосударство оказалось настолько живучим благодаря повсеместному лицемерию и праву на бесчестье, за верность и преданность даруемому верховным подонком любому, кто готов это право использовать. Таких, к сожалению, в стране оказалось подавляющее большинство...

Что с этим делать, я не знаю. И думаю, не знает никто. Излечить страну потом будет крайне тяжело, если вообще возможно.

Анна Голубева:

Слушайте, а перформанс Ильи Ромашко-то на "Тавриде" определенно удался, и чем дальше, тем это яснее, какой длинный и пушистый хвост, только посмотрите

Пётр Верзилов:

Илюша Ромашко, один из лучших российских театральных педагогов и организатор Гоголь-скул - лучшей учебной театральной студии в стране и постановщик сцены из-за которой горят пуканы у всех гадов - красавец и большой молодец

Алексей Рощин:

Я всегда говорил, что если ЛГБТ зажимать, то это дело станет "запретным плодом" и только приобретет привлекательность. Но вообще весело у них там! :) Сначала, значит, "девочка-девочка", а потом и "мальчик-мальчик". Зажигают ребята!

Инна Денисова:

В общем, Илья Ромашко и Gogol School - вы настоящие герои, спасибо вам за красоту и смелость.

Даниил Кузнецов:

По-моему, автор этого перфоманса не попал в цель. Он хотел показать, как мне кажется, что то, что в гомофобном обществе позволено девушкам - не позволено парням. Женские проявления гомосексуальности не так бросаются в глаза консервативному взгляду, они могут пройтись по улице за руку, могут вдвоём воспитывать детей при желании. Мужская гомосексуальность в России под более строгим табу. Вызывает бОльшую агрессию.

В итоге же мы видим, что акт лесбийской любви тоже нехило разжигает гомофобию. Провокация удалась, но не в том ключе, хотя авторам виднее. Спасибо студии Гоголь-центра за красивый акционизм.

Станислав Яковлев:

Что касается гей-спектакля, якобы показанного подрастающему поколению на молодёжном форуме «Таврида».



Во-первых это не гей-спектакль. Это спектакль, в котором есть одна сцена с поцелуем, и та вполне целомудренная.



Во-вторых, подрастающее поколение все совершеннолетние.



В-третьих, спектакль был показан уже после завершения основной программы форума.<...>



«Таврида» это не профсоюзный съезд ветеранов сельскохозяйственного труда с кубанским казачьим хором в культурной программе.



При всём безусловном уважении к ветеранам, сельскохозяйственному труду и кубанскому казачьему хору.<...>



И можно ещё долго разводить душное казенное ханженство, с возмущением «чему такие, с позволения сказать, спектакли, учат нашу молодёжь» - но.



А чему, собственно, учат?



Тому, что геи тоже люди?



Возможно, кому-то эта новость покажется удивительной и даже шокирующей, но вообще-то геи тоже люди.



И президент России Владимир Путин в свежем интервью изданию Financial Times учит нашу молодёжь ровно тому же самому.

Кристина Потупчик:

Депутата Милонова и примкнувших к нему ханжей-активистов поздравляю с очередной заслуженной победой. Благодаря их усилиям забавная театральная постановка одного из участников арт-форума «Таврида» раскрутилась не хуже самых известных богомоловских спектаклей. Всего-то надо было намочить актрисам майки и организовать поцелуи парней с парнями, а девушек — с девушками, чтобы у Милонова с подельниками встал, э-э-э, вопрос.

Борцы с мокрыми майками не понимают очень простой вещи. Их бурная реакция пополам с запросами в прокуратуру не только увеличивают вирусность видео постановки. Это очевидный плюс в резюме молодого режиссера Ильи Ромашко. И самое главное, вся эта история отлично скажется на позиционировании «Тавриды» как действительно самого открытого, продвинутого и свободного арт-форума в России. В глазах своей целевой аудитории и потенциальных участников «Таврида» набрала сейчас очень много очков.

Милонову и компании могу дать на будущее полезный совет. Прежде чем писать в прокуратуру с воплями о нарушении закона о гей-пропаганде, которой на форуме пичкают бедных ребятишечек, не позорьтесь, и хотя бы бегло узнайте, что вообще происходит. Все участники «Тавриды» - совершеннолетние, так что нарушений закона тут нет. Или у депутатов читать законы не принято? Кстати, с учетом того, что вся творческая программа форума построена на произведениях самих участников, вряд ли они по достоинству оценят такую «заботу» о своем моральном облике.

Ах да, и запасайтесь валокордином. У «Тавриды» еще 8 смен впереди, и если на вас такое впечатление производит театральная смена, то лучше поберечь здоровье, дожидаясь Рэп-смены, смены «Контемпорари-арт» и Stand-up-смены.

Андрей Тесля:

в связи со скандалом по поводу "Тавриды" -

- посмотрел запись -

- не в восторге, но неплохо, вполне -

- не ожидал от ОНФ, все их инициативы и проекты у меня привычно ассоциировались лишь с чем-то окончательно и бесповоротно унылым и никому не нужным -

- теперь вот думаю - может, еще к каким-то их проектам присмотреться, может и там что человеческое, живое есть - а не один гофрированный забор, в триколор покрашенный

Илья Переседов:

Скажу честно, меня не слишком смутило или напугало это событие. И даже то, что ЭТО видели дети. На мой взгляд, в искусстве всегда должно сохраняться хулиганство, провокация и эпатаж. Без этого оно становится мёртвым. И кастрированное благочестие и скука, которые у нас пытаются навязать молодёжи ревнители морали, кажутся мне гораздо более опасными для юных душ и мозгов, чем однополые поцелуи.

Так что я всячески желаю проекту Ильи Ромашко развиваться и здравствовать.

При этом, боюсь, самая большая беда может прилететь к ним, откуда не ждали. Пресса и блогеры завтра забудут об этом событии. Формальные вопросы с администрацией они утрясут. Но был в этой постановке один момент, на который, наверное, не обратила внимание широкая общественность.

Это музыка. Актёры целовались на сцене под песню «Земля в иллюминаторе» советской группы «Земляне». А дело в том, что бывший барабанщик и администратор этой группы (а ныне — бизнесмен) Владимир Киселёв отличается крайне взрывным нравом и склочным характером.

За ним тянется длинный шлейф разных скандалов, судов и просто некрасивых историй, в которых он агрессивно отстаивал свои интересы. Даже тогда, когда, на взгляд посторонних наблюдателей, они не были задеты.

При этом у Киселёва есть знакомые и друзья в окружении президента. И именно на банкете, который устраивал киселёвский фонд «Федерация», Путин когда-то играл на рояле.

И вот этому человеку, боюсь, может очень не понравиться, что какая-то содомия творилась публично под главное художественное творение его жизни.

Описываю это всё лишь для того, чтобы призвать будущих экспериментаторов от искусства внимательно просчитывать все риски и уделять внимание всем, даже таким незначительным, казалось бы, деталям. В нашей стране никогда нельзя быть уверенным, откуда к тебе прилетит пушной зверёк.