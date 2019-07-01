Протесты в Гонконге: жители штурмовали Административный совет

В Гонконге участники акций против закона об экстрадиции попытались прорваться в здание Административного совета. Массовые протесты ожидаются по всему городу.

Акции протеста приурочены к 22-й годовщине передачи Гонконга Китаю. Демонстранты пытались помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В городе усилены меры безопасности.

Протесты в Гонконге начались в середине июня. Местные жители выступают против закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении закона, материковому Китаю. В самой массовой акции протеста участвовали почти два миллиона человек. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Власти Гонконга утверждают, что закон поможет в борьбе с преступностью.

В связи с массовыми протестами принятие поправок было отложено на неопределенный срок.