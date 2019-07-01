СМИ: число жертв паводка в Иркутской области возросло до семи

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до семи. Ранее сообщалось о пяти погибших. Пропавшими без вести числятся ещё девять человек, в том числе один ребенок, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В больницах, по его данным, находится 153 пострадавших, включая 35 детей. Официального подтверждения этой информации нет.

На утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Это – почти семь тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Около двух с половиной тысяч из них были эвакуированы. Повреждены 13 автомобильных мостов, подтоплены участки ряда дорог. Почти 30 тысяч человек в зоне бедствия остаются без электричества.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Из берегов вышли пять крупных рек – левые притоки Ангары. В регионе введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация в Тулунском районе.

Вечером в субботу в Братск на совещание по вопросам ликвидации паводка приехал президент Владимир Путин. Он распорядился немедленно начать выплату материальных компенсаций пострадавшим от наводнения. Области на эти цели выделят 662 миллиона рублей.

Частично выплаты начались, однако деньги доходят не до всех. Так, жители Нижнеудинска, пострадавшие от наводнения, сообщили редакции "Сибирь.Реалий" об отказе мэрии выплатить обещанную компенсацию. Чиновники советуют им обращаться в суд.