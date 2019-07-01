Опрос социологов: телевизор стал основным досугом россиян

Самым популярным досугом россиян является просмотр фильмов и сериалов по телевизору. Согласно опросу "Левада-центра", хотя бы раз в неделю так проводят свободное время 79 респондентов, ежедневно – каждый второй совершеннолетний опрошенный.



На втором месте оказались встречи с друзьями. Две трети россиян не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте в списке популярных видов досуга – походы в гости и прием гостей. Так проводят свободное время 42 и 43 процента респондентов соответственно.

27 процентов респондентов заявили, что несколько раз в год читают художественную литературу, а 28 процентов не читают вовсе.

Реже всего, согласно данным социологов, россияне посещают театры, музеи и концерты. Еженедельно такой вид развлечений выбирают 1–2 процентов участников опроса, а ежемесячно – 3–8 процентов. Половина опрошенных никогда не были в театре или музее. 64 процента рассказали, что ни разу не ходили на концерт музыкальных групп и исполнителей.



