Украина и США проводят ежегодные учения Sea Breeze

На Украине сегодня начинаются ежегодные, совместные с США военные учения Sea Breeze. Они будут проходить в течение двух недель на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Церемония открытия учений состоялась 1 июля в Одессе.

В этом году в Sea Breeze участвуют три тысячи военных из 19 стран, 32 корабля и 24 самолёта. Помимо Украины и США в манёврах задействованы страны-партнёры, в том числе Грузия, Болгария, Румыния и Турция.

По легенде, условный противник попытается заблокировать выход к морю из Дуная. В заявлении Шестого флота США говорится, что целью манёвров является обеспечение морской региональной безопасности и укрепление связей между странами-партнёрами.

С российской стороны за учениями наблюдают силы Черноморского флота.

Международные военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года. В прошлом году манёвры проводились в Одесской и Николаевской областях. В них участвовали две тысячи военных.