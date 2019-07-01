"Нам этот кусочек нужнее". Атака на бизнес и рост экономики

Кто заставляет бизнесменов бежать из России? Эта тема стала главной в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

Как вы уже поняли из заголовка, речь пойдет о набегах сотрудников силовых ведомств на участников российского списка Forbes. Сначала наведались с обыском из ФСБ в музей "Собрание", принадлежащий основателю компании "Вимм-Билль-Данн" Давиду Якобашвили. А потом Следственный комитет пришел в компанию "Рольф", крупнейший российский автодилер. Компанию с 1991 года строил Сергей Петров, который и сейчас возглавляет Совет директоров, но 15 лет назад он передал оперативное управление наемным менеджерам.

Полная видеоверсия программы:

​Тем временем министр экономики России Максим Орешкин в очередной раз попытался ввязаться в теоретическую дискуссию с Центральным банком об источниках экономического роста.

ЦБ считает, что и этот мизер был получен за счет роста необеспеченных потребительских кредитов

"Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

Объясняю: поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции – задача Банка России. При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)", – написал Орешкин на своей странице в Фейсбуке.

И главное, было бы о чем спорить. Рост российской экономики в первом квартале – полпроцента. ЦБ считает, что и этот мизер был получен за счет роста необеспеченных потребительских кредитов. Орешкин, как глухарь на току, вещает о том, что для роста нужны инвестиции. Кто бы спорил. Но их-то как раз и нет. Вот об этом сейчас и поговорим.

Какое к этому имеет отношение министр Орешкин, спросите вы. В одной из прошлых программ мы уже показывали выволочку, которую устроил глава Бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров этому министру за то, что он месяц молчал в тряпочку после ареста Майкла Калви:

Так вот, сейчас министр тоже предпочитает не замечать ни обысков, ни арестов. Хотя, казалось бы – случай беспрецедентный. В течение одной недели пришли сразу к двум людям из российского списка Forbes, но министр, счел, что гораздо безопасней подискутировать с аналитиками Банка России о том, откуда в первом квартале "нарисовались" полпроцента роста. Вот и мне интересно, откуда.

Это скорее послание к человеку, который живет за пределами России, что лучше за этими пределами и оставаться

Но вернемся к силовикам, которых теоретические умопостроения волнуют мало. Давид Якобашвили, у которого в России осталось не так много, отделался относительно легко. Посещение музея сотрудниками ФСБ – это скорее послание к человеку, который живет за пределами России, что лучше за этими пределами и оставаться. Послание это было воспринято правильно, и в интервью Би-би-Си замглавы бюро РСПП заявил, что в страну не вернется, пока тут происходит такой дурдом.

Налет на "Рольф" был не в пример масштабней. Сергей Петров, который тоже находится за пределами России и тоже не торопится возвращаться, дал интервью Радио Свобода. Вот как он описывает события 27 июня:

Допрашивали каких-то сиделок, мама у меня старенькая

"Утром начались звонки, что к нам сегодня приехали, не во все, сейчас не могу точно сказать число, но в какое-то количество крупнейших центров приехало очень много людей, в центральный офис вообще человек 50. По 12 адресам, включая моего водителя, бывшую помощницу по Госдуме, которую я не видел несколько лет, секретаря, на дачу к маме, на квартиру, везде человек по 5–10 вооруженных. Допрашивали каких-то сиделок, мама у меня старенькая. Причем это явно не связано с кейсом 2014 года, а спрашивали – кто вам платит, сколько и так далее. Ощущение такое, что они хотели найти что-то другое, а это было предлогом. Слабенький кейс".

Весь этот кордебалет был устроен по делу 2014 года. Ничего более свежего, видимо, не нашлось. Тогда группа компаний Петрова затеяла реструктуризацию. Самого Петрова обвиняют в выводе за границу четырех миллиардов рублей. Все объяснения по этому делу давно были даны, но когда это смущало российских правоохранителей.

Случай настолько типичный в российской практике и одновременно дикий с точки зрения здравого смысла, что стоит на нем остановиться. Суть претензий в том, что одна частная компания что-то купила у другой частной компании по цене, которую следователи сочли завышенной. Она работала (и продолжает работать). Платила и продолжает платить налоги. Более того, у нее есть заключение независимых оценщиков. Но следователи сами себе оценщики.

Кто и на каком основании должен решать, как частный бизнес может тратить свою прибыль

Такого рода претензии были и к Ходорковскому, и к Навальному, и к Калви. Но там притягивали за уши хоть какой-то формальный повод – права миноритарных акционеров или контракты с государством. Тут же совсем чистый случай. Компания "Рольф" – общество с ограниченной ответственностью. Частная компания, которая принадлежит конкретным людям. Эта компания – после улаживания всех дел с государством – решает что-то купить. Она что, не имеет на это права? Кто и на каком основании должен решать, как частный бизнес может тратить свою прибыль, полученную после уплаты налогов, а как не может?

Сам Сергей Петров не сомневается, что силовики отрабатывают политический заказ. Он действительно много занимался политикой, поддерживал оппозицию, сам был депутатом в Госдуме. Вот еще один фрагмент из его интервью:

"Я всегда действительно поддерживал, когда политикой занимался, всех, кто за честные выборы, кто против коррупции. Я считал и считаю, что это для страны крайне важно – коррупцию просто уничтожить. Но у них контекст такой: он, мол, помогает каким-то оппозиционным политикам для того, чтобы дестабилизировать страну. В чьей голове это может зародиться? Как говорил, по-моему, Кеннеди, те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную неизбежной. Именно это порождает дестабилизацию".

Приходят к человеку и говорят: есть мнение, что нам этот кусочек нужнее

И как бы цинично это ни прозвучало, для бизнеса это был бы хороший знак. Ну просто в этой стране такие правила. Занимаешься бизнесом – с подозрительными личностями дел не имей, власть не критикуй, и зарабатывай себе спокойно свое состояние. Но ведь эта логика не работает. Тут вообще никакая логика не работает. Ведь ни Якобашвили, ни Калви, ни глава "Системы" Владимир Евтушенков ни в какой особой крамоле замечены не были. Просто их бизнес приглянулся кому-то в погонах. А дальше все просто. Приходят к человеку и говорят: есть мнение, что нам этот кусочек нужнее. Ничего личного, но, если подумать, действительно нужнее. И отправляют подумать – в лучшем случае с браслетом на ноге. А если фигурант за пределами досягаемости, берут заложников.

На том же деловом завтраке Сбербанка, где Андрей Макаров отчитал Максима Орешкина, прозвучала одна цифра. 80 процентов российских предпринимателей считают ведение бизнеса в стране занятием опасным. Приведем еще один эпизод из выступлений Германа Грефа и Алексея Кудрина на деловом завтраке Сбербанка на Питерском форуме:

По части инвестиций они не большие специалисты. Они больше по реквизициям и конфискациям

Тут даже комментировать нечего. Кто, собственно, будет инвестировать? Кому поднимать страну, если 80 процентов боятся? Оставшимся 20 процентам. Только не думайте, что это люди, которые действуют под девизом героев мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь": "Слабоумие и отвага". По моим представлениям, это предприниматели в погонах, которые уже отжали то, что им было нужно и расширяют бизнес. По части инвестиций они не большие специалисты. Они больше по реквизициям и конфискациям.

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