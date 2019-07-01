Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На Кипре утверждают, что в 10 км от столицы упала российская ракета

Буферная зона Никосии

Смотреть комментарии

Министр иностранных дел самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил в понедельник, что на территорию страны упала ракета С-200 российского производства.

По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Она взорвалась до столкновения с землёй, а её обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии.

На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке.

СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара.

В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля на иранские цели в городах Холмс, Алеппо и Дамаск. Число погибших, по данным сирийских СМИ, колеблется от десяти до шестнадцати. Сообщаютется также, что израильские самолёты уничтожили штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии и научно-исследовательский центр в Джамрае.

Израильская сторона эту информацию пока не комментирует.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG