На Кипре утверждают, что в 10 км от столицы упала российская ракета

Министр иностранных дел самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил в понедельник, что на территорию страны упала ракета С-200 российского производства.

По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Она взорвалась до столкновения с землёй, а её обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии.

На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке.

СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара.

В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля на иранские цели в городах Холмс, Алеппо и Дамаск. Число погибших, по данным сирийских СМИ, колеблется от десяти до шестнадцати. Сообщаютется также, что израильские самолёты уничтожили штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии и научно-исследовательский центр в Джамрае.

Израильская сторона эту информацию пока не комментирует.