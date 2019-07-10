В целях улучшения технического качества аудиопотока обновляются ссылки радиовещания Радио Свобода в интернет-проигрывателях. Если вы утратили доступ к эфиру "Свободы" в привычном для вас режиме - попробуйте обновить интернет-адрес ссылки на наш канал прямого вещания на http://stream.radiojar.com/hcrb063nn3quv в своих программном или аппаратном проигрывателях.

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