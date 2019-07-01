Чиновников хотят перевести на смартфоны с российской ОС

Компания "Ростелеком" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложила снабдить почти полтора миллиона федеральных чиновников смартфонами на российской операционной системе "Аврора".

По данным издания "Ведомости", соответствующее предложение было передано президенту России Владимиру Путину вице-премьером Максимом Акимовым. На его воплощение "Ростелеком" просит шесть лет. При этом комплекс услуг на одного абонента компания оценивает в 16 тысяч 600 рублей в год. Это значит, что полное обеспечение чиновников смартфонами с отечественной операционной системой будет обходиться более чем в 23 миллиарда рублей ежегодно.

Представитель Минкомсвязи подтвердил, что обеспечение госслужащих смартфонами с "Авророй" обсуждается. Одновременно с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "никаких решений на этот счёт не принималось".