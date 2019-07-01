СМИ публикуют расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Издание "Медуза" и ряд международных и российских СМИ публикуют расследование журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Журналист работал над ним перед задержанием в июне 2019 года.
Новость дополняется
Издание "Медуза" и ряд международных и российских СМИ публикуют расследование журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Журналист работал над ним перед задержанием в июне 2019 года.
Новость дополняется
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