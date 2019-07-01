Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СМИ публикуют расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Иван Голунов после освобождения

Смотреть комментарии

Издание "Медуза" и ряд международных и российских СМИ публикуют расследование журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Журналист работал над ним перед задержанием в июне 2019 года.

Новость дополняется

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG