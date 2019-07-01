В Донецкой области обстреляли медиков ВСУ, двое погибших

В районе села Водяное Донецкой области неизвестные обстреляли санитарный автомобиль украинских военных, сообщили в понедельник сразу несколько источников. Украинская сторона заявляет, что атака была совершена пророссийскими боевиками.

По предварительным данным, по медикам 36-й бригады Вооружённых сил Украины, которые находились в автомобиле "Хаммер", во время эвакуации раненого бойца был произведён выстрел из противотанкового ракетного комплекса. Водитель Сергей Майборода погиб на месте. Позже в больнице скончалась медик Ирина Шевченко, которая получила взрывную травму и ожоги.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением по поводу произошедшего. Он назвал обстрел санитарного автомобиля "нарушением норм международного гуманитарного права", а также "позорной и подлой попыткой сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе". Зеленский призвал Европу и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают к миру".

Заявление Зеленский сделал по дороге в Канаду, когда его самолёт приземлился на дозаправку. Комментариев от руководителей так называемой "ДНР" пока не поступало.

По оценкам ООН, в результате вооружённого конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибли около 13 тысяч человек.