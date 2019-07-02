"Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменяют рейсы в Чехию

Авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля. По информации российской стороны это произошло из-за решения властей Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полёты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало.

В "Аэрофлоте", который отменил 4 рейса из Москвы в Прагу и обратно, подчеркивают, что власти Чехии приняли такое решение, несмотря на наличие у авиакомпании "всех технических возможностей для обеспечения рейсов.

Пассажиров перевезут двумя другими рейсами, а также переведут на рейсы других авиалиний. "Аэрофлот" также предложил бронировавшим билеты на 2 июля на полеты между Москвой и Прагой оформить возврат или изменить маршрут на другой пункт в Европе без дополнительной платы.

Позже о приостановке со 2 июля полетов в Прагу из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского сообщили "Уральские авиалинии". В пресс-службе авиакомпании отметили, что это также связано с решением чешских властей аннулировать разрешения на полёты.

Представитель авиакомпании "Победа" сообщил Интерфаксу, что перевозчик отменяет запланированные на ту же дату рейсы Москва — Карловы Вары.

С чем именно связано решение чешских авиационных властей отозвать выданные российским авиакомпаниям разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока не поступало.

Минтранс и Росавиация пока также не комментировали ситуацию.

Из российских авиакомпаний из Москвы в Прагу летает только "Аэрофлот". Дважды в день тот же рейс выполняют "Чешские авиалинии".