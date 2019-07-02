CNBC: Россия сможет произвести не более 60 систем "Авангард"

Россия произведет лишь небольшое количество ракет гиперзвуковой системы вооружения “Авангард“, хотя президент Владимир Путин уверял, что она уже запущена в серийное производство. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.

“Аванград“ – это маневрирующий гиперзвуковой боевой блок ракеты стратегического назначения. В октябре прошлого года CNBC получила информацию, что Россия столкнулась с трудностями в поиске изготовителя используемого в блоке критически важного компонента – углеводородного волокна, устойчивого к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов. Прежний изготовитель таких характеристик обеспечить не смог. По состоянию на начало июня замена ему не найдена.

Из-за дороговизы сырья России вряд ли удастся произвести более 60 единиц блока, заметил источник телеканала. Тем не менее планы достичь начальной эксплуатационной готовности к 2020 году остаются неизменными, и если это случится, Россия окажется впереди США и КНР в области создания гиперзвукового оружия.

По данным CNBC, “Авангард“ был дважды успешно испытан в 2016 году. Третий запуск – в октябре 2017 года, закончился неудачей: блок разломился на куски за несколько секунд до поражения цели.

В марте 2018 года Путин расхваливал “Авангард“ наряду с пятью другими системами вооружения. Ракета, по его словам, способна развивать скорость в 20 махов и лететь к цели “как метеорит, как огненный шар“. Путин называл "Авангард" адекватным и асимметричным ответом на американскую систему ПРО.