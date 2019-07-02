Губернатор Красноярского края Александр Усс во время посещения города Канска, который пострадал от паводка, жестко ответил одной из жительниц. Она спросила о состоянии дорог. Об этом сообщил портал NGS.24.ru.

Во время встречи одна из жительниц Канска поинтересовалась у чиновника, видел ли он состояние дорог, и уточнила, что будет, если пойдёт вода и всё размоет. На это Усс ответил: "Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, и всё". Женщина задала вопрос ещё раз, спросив, что делать жителям, если дорогу размоют. Тогда губернатор пообещал "если её размоет, её восстановят".

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Во время встречи с другими жителями города губернатор, видимо пытаясь успокоить горожанина, сказал ему "Спокойно. Я вам поправлю воротничок. Нормально. Всё будет хорошо" и поправил воротник на футболке-поло у одного из местных жителей.

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Он также пообщался со спасателями и мэром города Александром Бересневым. Расспросил их о том, как помогают жителям и пожелал удачи, отметив, что сейчас уровень воды должен уменьшаться, так как пик уже прошёл.

В городе Канске Красноярского края с 30 июня введён режим ЧС из-за паводка. Река Кан поднялась почти на полметра. Пострадало около 300 человек, подтоплено более ста дачных участков.