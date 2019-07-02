Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

Россия опустилась сразу на четыре строчки за один квартал и занимает 51 место в рейтинге паспортов мира. Его составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners на основании того, сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Сейчас россияне имеют безвизовый въезд в 116 стран, против 118 тремя месяцами ранее и 120 — по итогам 2018 года.

В этом году граждане России потеряли возможность безвизового въезда в Сирию, а для посещения Джибути и Бенина им необходима электронная виза (ранее она оформлялась по прибытии). Составители индекса паспортов не засчитывают визу оформленную через интернет как безвизовый въезд.

Первое место в списке занимают две страны — Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют въезжать без визы в 189 стран мира.

США делят шестое место с Великобританией, Грецией и Канадой.

Из быших советских республик выше всех в этом рейтинге располагаются Литва и Латвия — девятое и десятое места соответственно. Украина занимает 44-ю строчку с возможностью её гражданам посещать без визы 126 стран. Грузия расположилась на 52-м.

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан, чей паспорт позволяет посещать без виз лишь 25 стран.

По данным Федеральной миграционной службы на 2019 год, около 70 процентов россиян не имеют загранпаспорта.