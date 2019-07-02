Американское FM радио передаёт кремлёвскую пропаганду

Российские власти перечислили более 1,4 миллиона долларов компании из Флориды, которая в течение двух лет транслирует кремлевскую пропаганду в столице США Вашингтоне. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на американскую неправительственную организацию "Центр гибкой политики" (Center for Responsive Politics).



Мониторинговая организация сообщила, что базирующаяся во Флориде компания RM Broadcasting официально зарегистрировалась в министерстве юстиции в качестве иностранного агента, после соответствующего требования федерального судьи, изданного в мае.



RM Broadcasting сообщила, что ей выплатили более 1,4 миллиона долларов с ноября 2017 по июнь 2019 года за круглосуточную трансляцию радио "Спутник".