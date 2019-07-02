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Треть россиян верят в существование магов и колдуний

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Треть россиян верят в существование магов и колдуний. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, вера в сверхъестественное в России за последние годы заметно снизилась. Однако 31 процент россиян по-прежнему убеждены в возможности предсказать будущее или навести порчу. Ещё 22 процента верят в лечение гипнозом. В существовании способности передавать мысли на расстоянии убеждены 18 процентов россиян. Столько же верят в телекинез – способность двигать предметы силой мысли.

В приметы, по данным ВЦИОМ, верит 33 процента населения, а в астрологические прогнозы – 15 процентов.

Одновременно со снижением веры в сверхъестественное социологи отмечают рост числа тех, кто не определился с отношением к этому вопросу. Так, например, почти треть россиян не смогли однозначно ответить, существует ли колдовство, лечение биополем, НЛО и возможность общаться с умершими.

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